Addio Brehme, il Milan esprime il suo cordoglio all’Inter: il bel gesto – FOTO

Ci sono avvenimenti che superano qualsivoglia tipo di rivalità. La scomparsa di una leggenda del calibro di Andy Brehme è uno di questi. Sul proprio profilo X (ex Twitter), il Milan questa mattina ha ricordato l’ex calciatore nerazzurro con poche, semplici, ma significative parole:

AC Milan is profoundly saddened by the passing of Andreas Brehme, a true great of our game. We would like to send our heartfelt condolences to his family and to FC Internazionale at this time. pic.twitter.com/N2cMqV3BiK

