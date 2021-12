Adani: «L'Inter gioca bene, ma anche i rossoneri possono...»

Lele Adani ha rilasciato un breve commento alla Gazzetta dello Sport, ecco le parole dell’ex giocatore nerazzurro

«Ora l’Inter, perché gioca un calcio vario e di interpretazione, che ha arricchito la solidità dell’anno scorso. In modo diverso mi piacciono anche il Milan, l’Atalanta che gioca un calcio di ritmo e intensità con qualche rischio messo in preventivo, e il Napoli un po’ spagnolo, con un calcio di natura palleggiata, dominante, di pazienza e accelerazione improvvista. Modi diversi di giocare, con l’Inter meglio delle altre: il gol di Dzeko alla Roma è il più bello per costruzione collettiva visto finora».