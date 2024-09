Adani ELOGIA Fonseca: «Uscito da SOTTO terra. Ha fatto cose INTERESSANTI, è stato lucido e...»

Le parole di Daniele Adani su Twitch dopo il derby vinto dal Milan di Fonseca ai danni dei cugini dell’Inter

Intervenuto ai microfoni del programma Vivaelfutbol su Twitch, Daniele Adani ha rilasciato queste dichiarazioni su Fonseca e sulle sue mosse che hanno permesso al Milan di vincere il derby.

PAROLE – «Tutti pensavano sarebbe finita 8-1, e invece alla faccia degli scettici, compresa la sala stampa il giorno prima che lo aveva praticamente seppellito, Paulo Fonseca è risalito da sotto terra come ha fatto Uma Thurman in Kill Bill. Parlavano di esonero ed era finito prima dell’inizio della partita. L’ambiente attorno a lui è stato questo. Ma in modo lucido e coraggioso, in realtà una coscienza di lavoro e voglia di morire calcisticamente con le sue idee, si è presentato nel derby da nettamente sfavorito e facendo cose interessante».