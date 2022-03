Acerbi, rapporto ai minimi termini coi tifosi: Milan alla finestra per il difensore centrale della Lazio

Il futuro di Francesco Acerbi con la Lazio resta un rebus. Rientrato a Cagliari da titolare dopo due mesi di stop, il centrale ha sfoggiato una prestazione di alto livello beccandosi anche calorosi complimenti da parte di Sarri negli spogliatoi.

Con i tifosi, almeno sabato sera dopo la vittoria, è stata siglata una sorta di tregua ma il rapporto, dopo l’esultanza polemica dello scorso 17 dicembre contro il Genoa, resta ai minimi termini. Riconquistarli potrebbe cambiare anche le carte in tavola per il futuro. Come riporta Il Messaggero infatti, una decisione definitiva sul futuro del difensore trentaquattrenne non è stata ancora presa e probabilmente verrà rimandata a fine stagione. In caso di addio l’opzione più probabile resta il Milan: i prossimi mesi decideranno il futuro di Ace.