AC Milan si unisce al cordoglio per la scomparsa di Arianna Varone

È mancata Arianna Varone, difensore e perno della Riozzese femminile, causa un tragico incidente stradale. AC Milan si unisce al cordoglio, scrivendo direttamente via Twitter un post verso la famiglia della giovanissima ragazza classe ’99.

«Arianna Varone ci ha lasciati a soli 21 anni. AC Milan si stringe al dolore della famiglia e dell’ASD Riozzese per la sua prematura scomparsa».

Our deepest condolences to the family of Arianna Varone and ASD Riozzese for her untimely passing due to a tragic car accident.

Arianna Varone ci ha lasciati a soli 21 anni. #ACMilan si stringe al dolore della famiglia e dell'ASD Riozzese per la sua prematura scomparsa. pic.twitter.com/H09MoBhbp7

