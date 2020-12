AC Milan e Segafrego Zanetti fanno squadra, i dettagli

Le iniziative che verranno realizzate faranno da cornice ai campionati delle Prime Squadre del Club. AC Milan ha trovato in Segafredo Zanetti un partner ideale, da sempre attivo nel mondo dello sport e fortemente interessato alla promozione di realtà in continuo sviluppo. Lo dimostra l’impegno profuso in questi anni in sport quali il basket e il ciclismo sia al maschile sia al femminile, oltre al forte interesse dimostrato verso la Prima Squadra Femminile rossonera.

AC Milan e Segafredo Zanetti , due brand globali, si uniscono per portare la passione e l’eccellenza italiana in tutto il mondo a partire dal 2021. Il Club e il Gruppo multinazionale con sede in Italia hanno firmato l’accordo per una partnership che vedrà Segafredo Zanetti diventare il nuovo Official Coffee e Partner rossonero.

Segafredo Zanetti è il brand globale del Massimo Zanetti Beverage Group, tra i più grandi produttori di caffe al mondo, presente in 110 Paesi in tutti i continenti e con 43 milioni di tazzine consumate ogni giorno. “Sin da bambino ho sempre nutrito una grande passione per il mondo dello sport – ha dichiarato il Presidente Massimo Zanetti – Questa passione ha alimentato tutta la mia vita per i valori positivi e socializzanti che lo sport incarna, e per questa ragione da sempre siamo molto attivi nelle sponsorizzazioni a sostegno di molteplici discipline. Il calcio occupa un posto speciale nel mio cuore, così come il Milan occupa un posto speciale nel cuore di milioni di tifosi in tutto il mondo. Questa partnership con AC Milan ha per me il sapore di un “ritorno a casa”, augurandomi di poter contribuire a rinverdire quei successi già celebrati insieme in passato”.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha aggiunto: “Siamo felici di accogliere Segafredo Zanetti nella famiglia di partner del Milan. Questa partnership strategica cercherà di centrare gli obiettivi aziendali del Club, facendo leva sulla forza dei brand di AC Milan e Segafredo Zanetti a livello nazionale ed internazionale, attraverso numerose attività innovative che coinvolgeranno i milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo”.