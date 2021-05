AC Milan: è Franck Kessie l’MVP di Atalanta-Milan, il tweet rossonero

Franck Kessie è stato eletto dal Milan miglior giocatore nel match contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini, grazie ad una doppietta straordinaria (due penalty chirurgici) che ha permesso al Diavolo di qualificarsi alla prossima Champions League.

Ecco il tweet rossonero: «Doppietta decisiva, prestazione gigante. Franck Kessie è l’MVP di Atalanta-Milan».

A decisive double and a majestic performance against Atalanta: Kessie is the @emirates MVP 🔝🤩

Doppietta decisiva, prestazione gigante: Franck Kessie è l'MVP di #AtalantaMilan 🔝🤩#SempreMilan pic.twitter.com/qf9xNdVcWe

— AC Milan (@acmilan) May 24, 2021