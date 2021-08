AC Milan: cresce il numero dei tifosi rossoneri, i dettagli

Cresce il numero dei tifosi del Milan post Covid. Ben l’11% in più rispetto al 2020. I dettagli

Che popolazione sportiva ritroviamo dopo la pandemia? Lecito chiedersi dopo un anno intero di stadi chiusi, se ci siano state conseguenze non solo sulle casse dei club ma anche sulla passione della gente. Tifosi più affamati di calcio o più preoccupati dal contesto socio-sanitario in cui si vive da tempo? La ricerca di StageUp e Ipsos ha fornito risultati molto particolari.

Nel senso di una popolazione degli appassionati di calcio non aumentata, anzi leggermente diminuita, ma soprattutto diversa da come la conoscevamo e da come l’avevamo lasciata. La Gazzetta dello Sport segnala un effetto Covid dovuto alla lontananza fisica dagli stadi per molto tempo.

In ogni caso chi non è entrato negli impianti sportivi per seguire le partite ha seguito comunque il calcio con attenzione. L’Atalanta ogni anno in Champions League con una politica tecnica ed economica virtuosa si ritrova con il 19 per cento di tifosi in più. Il secondo boom è proprio quello del Milan, più 11 per cento, movimento significativo per un club già seguito da milioni di tifosi.

Il commento su Linkedin del Direttore delle comunicazione rossonero Pier Donato Vercellone: “I sostenitori di AC Milan aumentano, nonostante la pandemia. Un importante riconoscimento. Un grazie ai tifosi”. Un commento sobrio, che conferma il tratto del club rossonero che attira i tifosi. Sì alle novità di Pioli, si a Ibra come icona, ma anche al tone of voice sportivo e rispettoso che tutto il Milan esibisce in ogni sede e in ogni circostanza.