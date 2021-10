AC Milan 2021-22: quante analogie con la stagione 1954-55, i dettagli

Su tutti i quotidiani viene ricordato che il Milan di oggi ha totalizzato 9 vittorie e 1 pareggio come nella stagione 1954-55…

Sono passati 67 anni, ma i corsi e i ricorsi del calcio non smettono di stupire. Spesso su tutti i quotidiani viene ricordato che il Milan di oggi ha totalizzato 9 vittorie e 1 pareggio come nella stagione 1954-55. Non una annata banale, ma quella dello Scudetto rossonero numero 5. In effetti, almeno fino a questo momento, le analogie non mancano.

Nelle prime dieci gare del 1954, il Milan pareggiò solo una partita, 1-1, contro una rivale tradizionale, l’Inter, e con il pareggio rossonero arrivato nel finale di gara grazie a Juan Alberto Schiaffino. Esattamente come è accaduto a Torino, con il gol di Ante Rebić nel finale della gara contro la Juventus terminata con lo stesso risultato.

Fra le prime 10 gare della stagione 1954-55, spiccano le vittorie contro Sampdoria, Atalanta, Torino e Bologna, quattro delle nove squadre battute anche dal Milan attuale in questa serie iniziale che tutti i rossoneri vorrebbero continuasse il più possibile. Quello era il Milan, fortissimo, di Buffon e Sandokan Silvestri, di Zagatti e Nils Liedholm, di Cesare Maldini, di Schiaffino e Nordahl, allenato dal grandissimo Béla Guttmann.

La Storia offre ai rossoneri di oggi di sfatare un tabù rispetto a quella annata. All’undicesima giornata, infatti, giocata il 12 dicembre 1954, il calendario prevedeva Roma-Milan e i giallorossi prevalsero 2-1. I rossoneri toccano ferro e sono pronti ad affrontare anche questo crocevia.