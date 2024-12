Abraham Milan, l’inglese gioca dall’inizio in Champions League con la Stella Rossa? Il ballottaggio di Fonseca in vista di mercoledì

Abraham potrebbe tornare a giocare dall’inizio nel Milan vicino a Morata. Quando? Mercoledì prossimo in Champions League contro la Stella Rossa.

Per la Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante inglese si contende il posto con Loftus-Cheek per sostituire Pulisic dopo l’infortunio rimediato dall’americano nel primo tempo con l’Atalanta. E’ questo il ballottaggio di Fonseca in vista della sfida di Champions League.