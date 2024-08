Abraham Milan, Saelemaekers più questa CIFRA! OK della Roma: ecco l’ultimo OSTACOLO prima di chiudere. I dettagli

Continuano ad arrivare aggiornamenti positivi per quanto riguarda la trattativa tra il mercato Milan e la Roma per lo scambio Abraham-Saelemaekers. Il punto di Marchetti a Sky Sport.

PAROLE – «La trattativa per Abraham vedrebbe l’inglese in rossonero, Saelemaekers alla Roma e un conguaglio di 10 milioni in favore dei giallorossi. È un affare che va bene a entrambe le società ma bisognerebbe discutere con Abraham per l’ingaggio che i rossoneri vorrebbero abbassare e quindi sarebbe l’ultimo ostacolo da sistemare».