Abraham Milan, Tammy al top in Champions League: «L’assist per Pulisic è un gioiellino, protagonista assoluto nella ripresa»

Abraham Milan, Tammy di nuovo al top in Champions League: voti e pagelle dopo il gol e l’assist contro lo Slovan Bratislava

Abraham, chiamato a sostituire Morata contro lo Slovan Bratislava, è stato tra i migliori del Milan in Champions League con un assist e un gol. Ecco i voti e le pagelle ricevute da Abraham.

GAZZETTA DELLO SPORT 7: Nel primo tempo si vede solo per l’assist dell’1-0, per il resto viene spesso anticipato e non ha guizzi in area. Il velo sul 2-1 e la rete del 3-1 lo fanno essere protagonista assoluto della ripresa. In Champions non segnava da oltre 4 anni, quando era ancora al Chelsea

TUTTOSPORT 7: L’assist per Pulisic è un gioiellino, ma la coccola di cui aveva bisogno il milan è il gol del 3-1, quello che chiude ogni discorso

CORRIERE DELLO SPORT 7: Tunnel e verticalizzazione per il gol di Pulisic, bella giocata. Segna sul regalo di Strelec e torna a segnare in Champions dopo 4 anni. Incide nel tabellino