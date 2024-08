Abraham Milan, il DETTAGLIO che lo avvicina definitivamente al Diavolo: operazione AI DETTAGLI

Abraham Milan, il DETTAGLIO che lo avvicina definitivamente: operazione AI DETTAGLI. Ecco cosa sta succedendo

Sono ore caldissime per chiudere l’affare tra il mercato Milan e la Roma per lo scambio tra Abraham e Saelemaekers.

Da Trigoria arrivano aggiornamenti importanti. Secondo quanto riportato da VoceGiallorossa, l’attaccante inglese non si è allenatore con il resto del gruppo. Altro segnale di come la cessione sia sempre più vicina per Abraham: l’operazione è vicina alla chiusura e potrebbe arrivare la fumata bianca a ore.