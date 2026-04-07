Abete: «Conte ct e io di nuovo in FIGC? Rispondo così. Commisariamento non possibile, ecco perché». Segui le ultime sui rossoneri

Il dibattito sul futuro del calcio italiano si sposta dalle scrivanie ai palcoscenici istituzionali. Durante la presentazione del progetto nazionale “Vinciamo Insieme”, tenutasi presso il prestigioso Grattacielo Piemonte di Torino, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, ha lanciato un monito chiaro. Il numero uno della LND ha analizzato i temi più caldi del momento, ponendo l’accento sullo scarso impiego dei giovani talenti e sulle normative vigenti che, troppo spesso, frenano la crescita del nostro sistema calcistico.

PAROLE – «Ci sono norme dell’Unione europea, il calcio non ha visto riconosciuta nessuna specificità e viene considerato un’attività come tutte le altre a livello di lavoro dipendente. Tutti i tentativi fatti nel tempo per determinare l’obbligo sull’utilizzo dei giovani hanno trovato sempre un ostacolo normativo insuperabile».

«Dobbiamo essere attenti a non far diventare praticabile qualcosa che non lo è, perché in qualche modo contrasta con le normative europee. Dobbiamo avvalerci di una dimensione di capacità di autogestione e di scelta collegata al fatto di utilizzare maggiormente i giovani soprattutto nelle serie maggiori».

«Bisogna partire dai contenuti e non dai nomi: si chiede un progetto che abbia senso per recuperare un livello di competitività che è venuto meno. Ci dobbiamo porre un problema, una riflessione sulla Nazionale e sul calcio italiano ad ogni livello, perché c’è un problema generale e non isolato: c’è stato un arretramento del calcio italiano anche in Champions League, con l’Atalanta che è stata l’unica a raggiungere gli ottavi di finale».

«Una squadra di Serie C può giocare con undici stranieri e non si possono imporre obblighi, non si può imporre nulla a livello di calcio professionistico. Antonio Conte ct? Ha fatto bene e siamo stati competitivi agli Europei, è un tecnico di primissimo livello, ma non lo devo dire io».

«Io di nuovo Presidente FIGC? Non mi pongo il problema di tornare, il mio nome sarà stato citato per ordine alfabetico. Serve una riflessione strategica sul calcio in Italia: non è solo questione di risultati della Nazionale. Commisariamento? tecnicamente in questa circostanza non è previsto e non è possibile, solo in caso di gestione amministrativa impropria, ma non su questioni sportive».