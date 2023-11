Abate a Milan TV: «Orgoglioso dei ragazzi, con questo spirito nulla è proibito»

L’allenatore del Milan Primavera, Ignazio Abate, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo in Youth League contro il PSG

Intervenuto ai microfoni di Milan TV dopo la vittoria per 3 a 2 ottenuta dai rossoneri contro il PSG in Youth League, Ignazio Abate si è espresso così.

SODDISFAZIONE – «C’è grande soddisfazione per il risultato finale e per come è arrivato. Sono vittorie che valgono doppio che arrivano per spirito e senso di appartenenza. Arrabbiato per il gol concesso. Dopo il 2 a 0 abbiamo cominciato a specchiarci e giocare con sufficienza. Avevamo tante assenze a centrocampo, chi ha giocato ha fatto una grandissima partita. Sono orgoglioso dei ragazzi»

VITTORIA – «Vittoria importante, era uno scontro diretto da vincere visto che avevamo perso l’andata, adesso penseremo a Lecce che sarà una partita difficilissima, poi la pausa arriva nel momento giusto perché arriviamo con tanti infortuni traumatici. Poi penseremo al Dortmund, con questo spirito nulla è proibito».

PARTITE CHE SERVONO AI GIOVANI PER CRESCERE? – «Sono partite che ti fanno maturare e ti fanno capire cos’è il calcio vero. Abbiamo visto anche oggi che ci sono state varie partite nella partita. Penso che i ragazzi siano stati dentro la partita con mentalità, abbiamo risposto colpo su colpo e abbiamo cercato di vincere fino alla fine. Sono contento dei ragazzi ma non montiamoci la testa».