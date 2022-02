Abatantuono: «Maldini e Pioli hanno fatto miracoli, e gli interisti...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Diego Abatantuono, grande tifoso rossonero, a Gazzetta.it, in vista di Inter Milan

Le parole di Diego Abatantuono, grande tifoso rossonero, a Gazzetta.it, in vista di Inter Milan.

«Il derby? A me viene subito in mente il Derby Club, lo storico locale di cabaret di via Monte Rosa che è la mia vita, la mia infanzia, la mia adolescenza. Ma c’è un nesso perché da lì andavamo direttamente allo stadio, che era molto vicino. E poi ci venivano molti calciatori, tra cui il mio mito Gianni Rivera. Io tra l’altro all’epoca abitavo nel suo stesso palazzo, in piazza Velasquez, qualche piano più sotto. Gli interisti? Benvenuti nel mio ristorante. Poverini, hanno sofferto tanto. Maldini e Pioli hanno fatto miracoli. Nonostante il fair play finanziario, che vale solo per noi!»