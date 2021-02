Abatantuono: «Ibra? Non basta, al Milan serve un altro fuoriclasse»

Abatantuono a Tuttosport, l’attore ha parlato ovviamente del Milan, squadra del cuore che ora guida la classifica del campionato di serie A

SERVE UN ALTRO FUORICLASSE- «Ibra è uno dei giocatori più forti che ci siano nel panorama calcistico. su questo non ho dubbi. Però, come si sa, fino ad ora per un motivo o l’altro non ha giocato sempre e anche quando lui non c’era, il Milan ha comunque disputato buone gare e ha anche vinto. Insomma, ciò che intendo è che se la società acquistasse un altro fuoriclasse allora potremmo pensare concretamente in grande. Il problema, lo ripeto, rimane la panchina troppo risicata e noi dall’inizio dell’anno fra Covid ed infortuni non siamo mai riusciti a giocare con la formazione titolare».