A Torino serve un altro grande Milan: Pioli opta per Rebic

Il Milan a Torino per la seconda volta in quattro giorni, questa volta contro i granata. I rossoneri vogliono vincere, Pioli…

Allo stadio Grande Torino servirà ancora un super Milan, che dovrà avere molto coraggio. Senza Ibra toccherà questa volta ad Ante Rebic e non a Rafael Leao. Lo riporta l’edizione di Leggo in edicola questa mattina.

Pioli conferma la grinta del croato: «La reazione giusta è quella che ha avuto Ante domenica. Lui è un titolare del Milan, lo sa bene, ma poi io preparo la gara in base a ciò che è meglio per la squadra» – e aggiunge: «È un momento fondamentale per noi. Non voglio sentire nulla sino al 24 maggio».