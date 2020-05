22 maggio, una data storica per i rossoneri – VIDEO

22 maggio, una data storica per il Milan. Un punto di svolta non solo per i rossoneri, ma anche per l’intero calcio italiano

Nella storia vincente del Milan ci sono molte date importanti. Tra queste sicuramente c’è il 22 maggio che nel lontano 1963 ha segnato un punto di svolta non solo per i rossoneri, ma anche per l’intero calcio italiano. Infatti, il Milan fu il primo club nostrano a salire sul tetto d’Europa.