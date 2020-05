Intervenuti sul canale ufficiale social del Milan, Massimo Ambrosini e Alberto Gilardino hanno commentato la “gara perfetta” tra Milan e Manchester United disputata il 2 maggio 2007: «Credo di non aver mai fatto una cavalcata così lunga palla al piede, sono stato freddo per fare il tiro in porta», il ricordo di Gila che però deve quella marcatura anche all’ottimo assist dello stesso Ambrosini.

«Non sono uno che fa spesso assist – ricorda Ambrosini – e non credevo ci fosse tutto quello spazio libero per Alberto. Sono stato bravo a pescarlo e lui è stato bravo a restare lucido dopo una cavalcata di 20-30 metri».

On the 13th anniversary of the perfect game, who else could we talk to in our Legends Chat but Gila and Ambro?https://t.co/k2zluibzhx 📲

"La Partita Perfetta": sulla nostra app, Ambrosini e @GilaGilardino ricordano lo storico 3-0 del 2 maggio 2007 📽#acmilantogether@emirates pic.twitter.com/yRAjCghxf2

— AC Milan (@acmilan) May 2, 2020