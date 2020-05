14 maggio 2016, l’ultima partita in rossonero per Abbiati

Il 14 maggio 2016 Christian Abbiati salutava il calcio dopo una lunga carriera. Il portierone può vantare ben 380 presenze in maglia rossonera

Il 14 maggio 2016 Christian Abbiati salutava il calcio dopo una lunga carriera. Il portierone può vantare ben 380 presenze in maglia rossonera in un’avventura nata per caso nella stagione 1998/1999. Una lunga squalifica di Sebastiano Rossi lanciò il giovane portiere nel grande calcio.

Nel suo palmares ben 8 trofei in 15 anni di Milan. La parata che tutti i tifosi rossoneri ricordano è quel grande intervento su Kallon nel corso della semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter (2003). Ma anche il miracolo a Perugia nel 1999 o il salvataggio sulla linea in uno dei suoi ultimi derby restano indelebili nella memoria dei rossoneri. Il portiere lasciò il Milan anche perché non sentiva più quello spirito di spogliatoio e quella gestione societaria che porta alle vittorie.