125° anniversario Milan, TUTTE le iniziative: nuovo store e MAGLIA celebrativa! L’annuncio e il comunicato del club rossonero

Il Milan inaugura la stagione del 125° Anniversario dalla nascita del club presentando le iniziative, gli eventi speciali, l’immagine coordinata e i prodotti dedicati, attraverso cui il club celebrerà quest’importantissimo traguardo della propria storia. Di seguito tutti i dettagli dalla maglia celebrativa al nuovo store, riportati nel comunicato ufficiale del Diavolo.

AC Milan inaugura la stagione del 125° Anniversario dalla nascita del Club presentando le iniziative, gli eventi speciali, l’immagine coordinata e i prodotti dedicati, attraverso cui – nel corso dei prossimi mesi, a Milano e in tutto il mondo – celebrerà insieme all’intera famiglia rossonera questa emozionante tappa nella sua leggendaria storia di successi.

Un racconto che parte nella notte del 16 dicembre 1899 all’Hotel du Nord et des Anglais di Piazza della Repubblica, a Milano, dal sogno visionario dell’inglese Herbert Kilpin e di un piccolo gruppo di appassionati amici. Un sogno diventato realtà, attraversando epoche di cambiamento, con spirito pionieristico e fedele alla propria essenza: un club calcistico di successo, con oltre 49 titoli a livello nazionale e internazionale – tra cui 7 Champions League, 19 Scudetti, 5 Supercoppe UEFA e un Mondiale per Club FIFA -; un’istituzione sociale e culturale consapevole della propria responsabilità nei confronti delle sue community di riferimento, raggiunte anche grazie all’azione di Fondazione Milan; un brand innovativo e globale, che catalizza la passione di milioni di persone in tutto il mondo, nell’intersezione tra diversi mondi come entertainment, media, moda, musica e cultura lifestyle.

Al centro delle celebrazioni ci sarà dunque l’anima senza tempo dei rossoneri che nel tempo è stata capace di dare vita a una comunità che oggi conta oltre 500 milioni di appassionati in tutto il mondo, uniti dagli stessi valori e protagonisti di pagine indelebili della storia del calcio, grazie alle generazioni di campioni che hanno vestito la maglia rossonera.

Paolo Scaroni, Presidente di AC Milan, ha commentato: “Celebriamo insieme a tutta la famiglia rossonera una tappa importante nel percorso di crescita del nostro Club, che negli anni è sempre stato un modello di successo e stile, portatore di valori, dentro e fuori dal campo. Oggi, guardiamo con orgoglio al nostro passato e con grande fiducia e ottimismo al nostro futuro”.

Giorgio Furlani, CEO di AC Milan, ha aggiunto: “In tutta la sua storia, il nostro Club è sempre stato un innovatore: lo ha dimostrato attraverso i successi ottenuti, lo stile di gioco, l’avanguardia delle metodologie impiegate, dei suoi centri tecnici, ma anche attraverso un’anima inclusiva dai valori forti, la potenza del brand, la propulsione commerciale e soprattutto attraverso il talento dei suoi protagonisti. Oggi, forti del sostegno e della visione strategica di Gerry Cardinale e RedBird Capital Partners, il Milan sta ponendo le fondamenta per i suoi prossimi 125 anni, per regalare a tutti i tifosi nuovi successi ed emozioni”.

UNA SPECIALE MAGLIA SCELTA DAI TIFOSI

In occasione di una gara ufficiale della stagione 2024/25, le due Prime Squadre rossonere indosseranno una speciale maglia celebrativa, realizzata con PUMA e disegnata insieme a decine di migliaia di tifosi rossoneri. Negli scorsi mesi, infatti, il Club ha lanciato la campagna “Design our jersey, design our legacy”, chiedendo ai suoi fan di scegliere alcuni degli elementi chiave di questa speciale divisa – dall’ampiezza delle strisce al badge storico, passando per i dettagli nella parte interna del collar – e offrendo ai partecipanti la possibilità di vincere premi esclusivi.

MATCH ED EVENTI CELEBRATIVI: DAI 125 INSIEME AL BARCELLONA AL TROFEO SILVIO BERLUSCONI E ALLA PARTITA NEL WEEKEND DEL COMPLEANNO

Sul terreno di gioco, le celebrazioni del 125° Anniversario culmineranno nel mese di dicembre, quando cade la ricorrenza della fondazione del Club, e in particolare in occasione del matchday di Milan-Genoa, 16ª giornata di Serie A maschile, quando San Siro ospiterà una serie di attivazioni dedicate, e in un turno di Serie A femminile. Sarà per queste due gare di campionato che le Prime Squadre rossonere indosseranno le speciali maglie celebrative realizzate insieme a PUMA. Ma l’opportunità per avviare le celebrazioni si presenterà già in estate, quando la Prima Squadra maschile incontrerà altre due formazioni storiche del calcio internazionale, che festeggiano quest’anno lo stesso traguardo dei 125 anni: SK Rapid, che il 20 luglio aprirà le porte dell’Allianz Stadion di Hütteldorf, a Vienna, e FC Barcellona, avversario all’M&T Stadium di Baltimora, Maryland, il prossimo 7 agosto nel Soccer Champions Tour 2024 che la formazione di Mister Fonseca disputerà negli Stati Uniti.

Il 13 agosto sarà una data emotivamente intensa per tutti i milanisti: attraverso il “Trofeo Silvio Berlusconi”, che per la prima volta si disputerà a San Siro, verrà celebrato uno dei capitoli più luminosi della storia del Milan, sotto la guida del Presidente Silvio Berlusconi.

Anche fuori dal campo, nei prossimi mesi il Club vivrà una serie di speciali eventi, tra cui un Dinner Gala ad invito, in cui tanti protagonisti del passato, del presente e del futuro della storia rossonera si ritroveranno per condividere le emozioni di questo importante anniversario. Un nuovo appuntamento arriverà con la 18ª edizione di MITO SettembreMusica, Festival che unisce le città di Milano e Torino attraverso eventi musicali di levatura internazionale, in cui il Milan sarà – assieme al Torino, che contestualmente vive il 75° anniversario di Superga – il primo club di calcio a vedersi dedicare un’opera lirica contemporanea, eseguita dal vivo e con il supporto di vari filmati d’archivio.

UN NUOVO FLAGSHIP STORE A MILANO

Ai luoghi d’interesse più notoriamente e storicamente legati al Club, come lo stadio San Siro o anche il Museo Mondo Milan situato presso la sede di Casa Milan, si unirà nelle celebrazioni anche il nuovo Flagship Store di via Dante, il cui taglio del nastro avverrà domani 17 luglio alla presenza del Senior Management e di alcuni calciatori e calciatrici delle Prime Squadre rossonere. Il nuovo Flagship Store, che si pone come nuova “destinazione” per i tifosi milanisti e una tappa obbligatoria per i turisti in visita a Milano: punto vendita più grande del Club rossonero, si presenta come uno spazio immersivo e un hub dinamico per eventi e iniziative firmate AC Milan, con oltre 500 mq per celebrare anche il 125° anno di vita del Club.

DA PUMA A EMIRATES, PASSANDO DA OFF-WHITE, YANKEES ED ASSOULINE: LE COLLABORAZIONI DI PRESTIGIO

Nel corso della stagione 2024/25, AC Milan lancerà una serie di prestigiose collaborazioni con partner e altre realtà di riferimento a livello nazionale e internazionale. A partire dai Principal Partner PUMA ed Emirates, con cui saranno realizzate la maglia celebrativa e un importante progetto speciale con protagonisti i grandi campioni della storia rossonera. Insieme a Off-White, marchio fashion di lusso e Style and Culture Curator del Club, e New York Yankees, brand sportivo tra i più iconici a livello mondiale, saranno presentate due distinte speciali collezioni apparel dedicate alla ricorrenza. Un’uscita imperdibile legata al racconto dei 125 anni di storia rossonera accosterà il marchio Milan a quello Assouline, primo luxury brand culturale al mondo. Il marchio giapponese di collectible designer toys Medicom dedicherà al Club una versione esclusiva di una delle sue più celebri linee di prodotto. In continuità con le passate stagioni, saranno lanciate collezioni dedicate all’anniversario anche al fianco di New Era, leader globale dallo stile inconfondibile nel settore dell’headwear, e MC2 Saint Barth, eccellenza italiana del beachwear. Un’attivazione dedicata alla celebrazione dell’anniversario sarà realizzata anche con Bloomingdale’s, nota catena statunitense di luxury department store, mentre dalla collaborazione con 24Bottles, Gattullo e Nove25 nasceranno inedite linee di prodotto ispirate al Club rossonero.

L’IMPEGNO IN AMBITO SOCIALE

Oltre che un brand globale, AC Milan è da sempre consapevole di rappresentare anche un’istituzione sociale e culturale, capace di avere un impatto concreto sulle vite di milioni di persone in tutto il mondo. Per questo motivo, nella stagione dei suoi 125 anni, il Club intende rafforzare ulteriormente l’impegno di Fondazione Milan, public charity della famiglia rossonera, nella diffusione dei valori positivi dello sport, realizzando progettualità e iniziative – che verranno svelate lungo la stagione -, in favore di chi vive contesti di difficoltà e, più in generale, di tutte le sue comunità di riferimento.