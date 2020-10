Ufficiale, il Gubbio rescinde consensaulmente con l’ex Milan El Hilali

Il Gubbio ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il difensore ex Milan classe ’98 Mattia El Hilali

Il Gubbio ha comunicato tramite il suo sito ufficiale la risoluzione consensuale del contratto con il difensore ex Milan classe ’98 Mattia El Hilali. Queste le parole ufficiali del club umbro:

“As Gubbio 1910 comunica di aver raggiunto accordo in data odierna con il calciatore Mattia El Hilali per la risoluzione consensuale del contratto in essere. Al ragazzo vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera sportiva“