Zoff: «Lotta scudetto? Ecco la mia favorita»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In esclusiva per Juventusnews24, l’ex portiere della Juve Dino Zoff ha detto la sua sulla favorita per lo scudetto, ecco le sue parole

In esclusiva per Juventusnews24, l’ex portiere della Juve Dino Zoff ha detto la sua sulla favorita per lo scudetto, ecco le sue parole:

«Per lo scudetto in questo momento la favorita è sicuramente l’Inter, ma attenzione al Milan che vedo che non molla un colpo. Questo poi è un giudizio basato sulla situazione attuale, perchè dovremo vedere, andando più avanti, come staranno le cose con questa cavolo di pandemia. Il Covid può creare diversi problemi alle squadre».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE A ZOFF