Zirkzee Milan, i rossoneri INCONTRANO l’agente Kia Joorabchian! Le parti possono venirsi incontro per quella CIFRA sulle commissioni

Gli uomini del calciomercato Milan vogliono fare sul serio per arrivare a Joshua Zirkzee. Al Bologna è già stata comunicata l’intenzione di pagare i 40 milioni di euro per la clausola e un principio d’accordo è stato trovato anche col calciatore, che dovrebbe firmare un contratto fino al 2029 da 5 milioni di euro a stagione.

Come spiega Nicolò Schira su X, nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro tra i dirigenti e Kia Joorabchian, agente del calciatore, per provare a trovare una quadra nel tira e molla per le commissioni. Il procuratore dell’olandese chiede 15 milioni di euro, il Diavolo gliene offre 8. Possibile che si arrivi ad un punto d’incontro a metà strada.