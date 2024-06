Zirkzee Milan, i rossoneri sono l’UNICA squadra sul giocatore? La RIVELAZIONE spiazza i tifosi

Zirkzee Milan, i rossoneri sono l’UNICA squadra sul giocatore? La RIVELAZIONE di Suma spiazza i tifosi: le parole

Il giornalista Suma ha parlato a TeleLombardia per quanto riguarda il futuro di Zirkzee, calciatore seguito dal calciomercato Milan e non solo. In Italia c’è il Milan in pole ma attenzione alla Premier League.

PAROLE – «A oggi, al 3 giugno, in Italia condizioni tecniche per lo sbarco di Zirkzee ci sono solo al Milan. Anche se francamente la Premier mi sembra nettamente assolutamente grandemente favorita».