Zirkzee Milan: per l’estate è la prima scelta! Furlani vuole abbassare il prezzo in questo modo ULTIME

Zirkzee Milan: per l’estate è più di un’idea! Furlani vuole abbassare il prezzo in questo modo. Le ULTIME notizie sull’attaccante

Il mercato Milan pensa all’attaccante su cui puntare in estate.

Zirkzee è la prima scelta per l’attacco del futuro ed è più di un’idea per l’estate. Furlani spera di abbassare il prezzo della clausola con la cessione definitiva di Saelemaekers al Bologna, come riportato da Baiocchini. Il piano B è Sesko: in ogni caso sarebbe un investimento importante da parte dei rossoneri come riferito da Di Marzio.