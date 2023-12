Zirkzee Milan: retroscena clamoroso su una clausola. Cosa può succedere per l’attaccante

Zirkzee Milan: retroscena clamoroso su una clausola. Ecco cosa può succedere per l’attaccante del Bologna

Come riferito da Calciomercato.com, Milan e Napoli pensano a Joshua Zirkzee in vista della prossima stagione, con l’attaccante olandese che sta stregando tutti con la maglia del Bologna.

Da lontano anche Thomas Tuchel sta seguendo la sua crescita, con il Bayern Monaco che potrebbe usufruire di una clausola secondo la quale avrebbe il diritto di pareggiare eventuali offerte per provare a riportarlo in Germania, anche se il giocatore vorrebbe continuare a giocare in Serie A. Di offerte concrete sul tavolo del Bologna per ora non ne sono arrivate, i rossoblù non vogliono neanche prendere in considerazione una cessione nel calciomercato di gennaio ma sanno che in estate qualche proposta arriverà. La valutazione è di circa 40 milioni di euro, ma da qui alla fine della stagione potrebbe aumentare ulteriormente.