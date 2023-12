Zirkzee esce allo scoperto: «Bologna come casa mia, in futuro…». Le parole dell’attaccante nel mirino del Milan

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna nel mirino del Milan, è intervenuto a Bfc Week per parlare tra le altre cose anche del suo futuro. Di seguito le sue parole.

ZIRKZEE – «Quest’estate sono tornato con la mente libera, sto benissimo qui. L’anno scorso mi è servito da ambientamento. A Bologna mi sento come a casa mia. So cosa chiede Thiago Motta a me e a tutto il gruppo, io penso solo a vincere con questa maglia»