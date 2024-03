Zirkzee Milan, mossa a sorpresa di questo club! Vuole strapparlo ai rossoneri nella prossima finestra di mercato

Tuttomercatoweb ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Joshua Zirkzee, obiettivo numero uno per il calciomercato Milan in vista della prossima sessione estiva.

Sull’olandese ora ci sarebbe forte anche la Juventus che, oltre a Thiago Motta per la panchina, sogna di portare all’ombra della Mole anche il centravanti sul quale il Bayern Monaco conserva un diritto di recompra. I rossoneri sono pertanto avvisati.