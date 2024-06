Zirkzee Milan non si sblocca, il Manchester United alza il pressing: TUTTE le novità

Zirkzee Milan non si sblocca, il Manchester United adesso alza il pressing per l’attaccante olandese: TUTTE le novità

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Joshua Zirkzee, attaccante di proprietà del Bologna sul quale sta lavorando da tempo il Milan.

La trattativa con l’agente per quanto riguarda le commissioni continua a non sbloccarsi e in uno scenario di questo tipo si sta inserendo con sempre maggiore decisione il Manchester United.