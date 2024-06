Zirkzee Milan: l’aspetto che sta rallentando tutto, l’unica certezza e la VERITA’ sul Manchester United

Il Milan continua ad insistere per Zirkzee. Sky Sport ha fatto il punto sugli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

La trattativa del calciomercato Milan e Zirkzee resta viva ma complicata. Sky Sport ha fatto il punto sugli ultimi aggiornamenti sulla trattativa:

Al momento non ci sono novità, la chiamata all’Europeo non aiuta in nessun senso, ne a livello di tempistica ne a livello di esposizione. Di sicuro il Milan non pagherà i 15 milioni di commissini richiesti, tanto che i rossoneri sondano anche alternative. Dall’Inghilterra è rimbalzata forte la voce sullo United, che potrebbe mettere fuori gioco i rossoneri pagando le famose commissioni. Vedremo chi la spunterà.