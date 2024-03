Zirkzee Milan, il Bayern pensa alla recompra! Adesso la palla passa al calciatore: gli scenari per il futuro dell’attaccante

Il grande sogno del calciomercato Milan per l’attacco della prossima stagione è Joshua Zirkzee. Il suo acquisto dal Bologna in estate, però, non sarà così facile. Dalla Germania, il giornalista di Kicker Georg Holzner fa sapere che il Bayern Monaco starebbe riflettendo sulla possibilità di esercitare la clausola per la recompra dal Bologna, fissata a 40 milioni di euro. Oltre ai rossoneri, altri due club italiani sono sulle tracce dell’olandese: la Juve ed il Napoli.

La palla adesso passa al calciatore, che dovrà decidere in merito alla possibilità di un ritorno nel club bavarese, dove il suo ruolo sarà quello di vice Kane. Qualora decidesse di rimanere in Italia, invece, il ragazzo avrebbe sostanzialmente il posto da titolare assicurato.