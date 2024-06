Zirkzee Milan, CLAMOROSO colpo di scena con l’Arsenal: la voce dall’Inghilterra può cambiare tutto. Cosa sta succedendo

Come riferito dal The Athletic, nonostante le voci che accostano Joshua Zirkzee all’Arsenal (oltre che al Manchester United in Premier League), al momento gli inglesi non sembrano interessati ad acquistare l’attaccante olandese del Bologna.

Una buona notizia per quanto riguarda il calciomercato del Milan, che considera Zirkzee l’obiettivo numero uno per rinforzare il proprio attacco. Ora, però, i rossoneri dovranno risolvere il problema commissioni con l’agente Kia Joorabchian.