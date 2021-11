Zeytulaev: «Per lo scudetto Milan favorito sul Napoli»

Ilyas Zeytulaev, intervistato in esclusiva da JuventusNews24.com, ha parlato anche della lotta scudetto: Milan davanti al Napoli

Un Torneo di Viareggio vinto con la Primavera bianconera e due presenza con la prima squadra in Coppa Italia; Ilyas Zeytulaev, il primo giocatore uzbeko nella storia della Juventus, ha parlato in esclusiva con JuventusNews24. Ecco il suo pronostico sulla corsa scudetto:

«Quest’anno il campionato è interessantissimo: Napoli e il Milan in questo inizio danno la sensazione di poter lottare fino alla fine, ma personalmente aspetterei: prima o poi arriveranno i momenti difficili, e chi conosce il calcio lo sa, in quei momenti si vede se sei una grande squadra. Il Milan mi sembra più esperto in questo perché hanno un allenatore che è con loro già da tre anni, hanno un gioco consolidato con delle idee ben precise. Il Napoli è una rivelazione, Spalletti sta facendo un grande lavoro, ma bisognerà vedere la reazione alle prime difficoltà. Anche l’Inter lotterà per il primo posto, mentre la Juve dovrà puntare alle prime quattro posizioni. Attenzione all’Atalanta nella seconda parte di campionato: come hanno dimostrato nelle passate stagioni, quando raggiungono la forma fisica ideale riescono a uscire anche sul piano del gioco».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24