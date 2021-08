Walter Zenga, ex portiere ed ora allenatore, ha detto la sua riguardante l’addio di Gianluigi Donnarumma, ecco le sue parole

Walter Zenga, ex portiere ed ora allenatore, ha detto la sua riguardante l’addio di Gianluigi Donnarumma ai microfoni del Corriere dello Sport, ecco le sue parole:

«È un’opportunità che ha colto e fa parte della vita, non gli si può dire niente. Certo, non è andato via da una squadretta ma da un club eccezionale come il Milan ed ora gioca con Mbappé, Messi e Neymar. Come dico sempre: cambiano i giocatori, gli allenatori, ciò che rimarrà sempre sono le squadre e i tifosi».