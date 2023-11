Zazzaroni senza filtri: «Italia all’Europeo per grazia ricevuta». Le parole del giornalista sulla qualificazione degli azzurri

Ivan Zazzaroni ha parlato sulle pagine del Corriere dello Sport del rigore negato all’Ucraina nei minuti finali contro l’Italia. Ecco le parole del giornalista:

«Dobbiamo essere onesti, evitando di elencare i tanti torti arbitrali che in passato ci hanno sottratto successi, titoli e danneggiato il fegato: nei secondi finali Gil Manzano ha fatto finta di non vedere il rigore che avrebbe permesso all’Ucraina di sfruttare una grande opportunità, l’assistente al Var era scappato un attimo in bagno (prostata infiammata, immagino) e insomma non c’è andata bene, ma benissimo. (Per un istante ho pensato a come avrebbe reagito Mourinho al posto di Rebrov: già, ma lui c’è passato qualche mese fa). Confesso che se alla vigilia della partita di Leverkusen Ceferin non avesse dichiarato «l’Italia deve qualificarsi all’Europeo 2024, altrimenti sarebbe un disastro», oggi mi sentirei meglio. Un filo più leggero. Ma tant’è»