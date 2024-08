Zazzaroni all’ATTACCO: «Col Parma il Milan è sembrata una squadra di Serie C». E propone la SOLUZIONE ai problemi: le parole

Intervenuto nel corso di Pressing Ivan Zazzaroni ha parlato così del Milan dopo il ko di Parma. Le sue dichiarazioni.

ZAZZARONI – «Il problema secondo me è semplicissimo. Io l’ho vista in televisione, quindi non l’ho vista in campo. In televisione ho visto una squadra che difendeva troppo alta contro tre giocatori che hanno il motorino sotto il sedere, cioè Mihaila, Man e Bonny, che sono rapidissimi. Hai preso gol subito, non puoi più continuare a giocare con la difesa alta contro gente che ti fa contropiede sempre. Avevano degli spazi enormi. Per cui questa è una squadra che crea tanto, però è una squadra da contropiede. Quando hai Leao, quando hai Pulisic, quando hai centrocampisti di inserimento come il Milan, che ha un eccellente organico, non può giocare alla “bella marinara” come in questo caso. È una squadra che deve giocare con il campo in discesa, è questo il fatto. Poi gli errori, ma tu vedi che creano, creano, magari sbagliano, ma ieri è stata una roba che è sembrata una squadra di Serie C»