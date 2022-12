Zaniolo Milan: manca ancora l’accordo con la Roma per il rinnovo

Tra i nomi accostati al Milan per il rinnovo c’è quello di Zaniolo. Il giallorosso non ha trovato ancora l’accordo con la Roma per il rinnovo

Secondo quanto riportato da Sky Sport nonostante più di qualche incontro tra le parti non è arrivato l’ok al prolungamento di contratto, rossoneri alla finestra