Zaniolo sul mercato: l’annuncio di Tiago Pinto sul centrocampista della Roma

Come di consueto, al termine del mercato, Tiago Pinto interviene in conferenza stampa per commentare la sessione appena conclusa per la Roma.

Si è parlato anche del futuro di Nicolò Zaniolo, centrocampista che piace alla Juve: «Resterà alla Roma anche l’anno prossimo? Non posso garantirlo né io, né nessuno».