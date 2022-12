Zancan: «Giroud è una minaccia per l’Argentina»

Federico Zancan, noto giornalista, ha parlato dell’importanza di Olivier Giroud per la Francia contro l’Argentina

Intervenuto a Sky, Federico Zancan ha parlato così di Olivier Giroud:

«Giroud e Alvarez sanno fare gol e sanno giocare per la squadra. Giroud sa riempire l’area di rigore, ha messo anche i gol in questo Mondiale ma storicamente gioca bene contro gli altri. Giroud di testa è una risorsa e una minaccia per la difesa per l’Argentina».