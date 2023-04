Zambrotta: «Leao o Kvara? Ecco chi è più forte, sulla favorita..»

Gianluca Zambrotta ha parlato in un’intervista al Sun dicendo la sua sul paragone Leoa Kvara e la favorita di Milan Napoli

Gianluca Zambrotta ha parlato in un’intervista al Sun dicendo la sua sul paragone Leoa Kvara e la favorita di Milan Napoli:

«Tutti e due. Sono due giocatori che il giocatore lo puntano, cercano di saltarlo e di creare la superiorità numerica. Sono due giocatori tecnici che oltre a segnare e fare gol fanno tanti assist e anche questo poi è fondamentale per una squadra. Sono ad oggi quei due giocatori che ti possono risolvere le partite e creare maggiori pericoli. Tutti e due vivono un momento di ottima forma»

CHI E’ PIU’ DIFFICILE DA AFFRONTARE – «Tutti e due giocatori vanno da entrambe le parti. Kvara a volte va nel mezzo, a volte sulla fascia. Sono quei giocatori che sono imprevedibili, non sai mai dove comunque possono andare. È fondamentale essere più vicini a loro e non darli lo spazio per poterti puntare. Questa è la prima cosa. L’altro è avere l’aiuto di un compagno per il raddoppio. Il calcio italiano vive tanto sui duelli uno contro uno. Quindi quando hai giocatori di questo genere che saltano l’uomo crei difficoltà alla squadra avversaria, questo è fuori discussione»

FAVORITA – «È difficile in una partita del genere in Champions tra due squadre italiane che si conoscono bene dire chi sarà favorito. Credo che questo si sia visto nell’ultima partita in campionato tra Milan e Napoli che è difficile dirlo. Il motivo? Quel Napoli non era il Napoli che tutti conoscevamo in quella partita. Ma bisogna fare anche i complimenti al Milan per come ha affrontato e giocato la partita. Non bisogna togliere i meriti ai rossoneri perché hanno fatto una gara straordinaria ed è stato superiore al Napoli. Poi in una partita di Champions rientrano tante cose: la tensione, il fatto che giochi in Champions, l’atmosfera, tutto quello che si vive intorno a una partita di Champions. Secondo me sarà un po’ diversa come partita quella di stasera»