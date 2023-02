Youth League, il sorteggio degli ottavi: Milan con gli ucraini del Rukh Lviv

Sono stati sorteggiati oggi gli ottavi di finale di Youth League: il Milan Primavera di Ignazio Abate contro gli ucraini del Rukh Lviv

Sono stati sorteggiato oggi a Nyon gli ottavi di finale di Youth League.

Il Milan Primavera di Ignazio Abate se la vedrà con gli ucraini del Rukh Lviv in gara unica. Se i rossoneri dovessero passare il turno nei quarti se la vedranno con la vincente tra Atletico Madrid e Genk.

OTTAVI DI FINALE (28 febbraio/1 marzo)

AC Milan vs Rukh Lviv

Barcelona vs AZ Alkmaar

Liverpool vs Porto

Atlético vs Genk

Borussia Dortmund vs Paris Saint-Germain

Hajduk Split vs Manchester City

Sporting CP vs Ajax

Real Madrid vs Salzburg

QUARTI DI FINALE (14/15 marzo)

1: Barcelona / AZ Alkmaar vs Real Madrid / Salzburg

2: AC Milan / Ruh Lviv vs Atlético / Genk

3: Sporting CP / Ajax vs Liverpool / Porto

4: Dortmund / Paris vs Hajduk Split / Man City

SEMIFINALI (21 April, Nyon)

1: Vincente quarti di finale 3 vs Vincente quarti di finale 1

2: Vincente quarti di finale 4 vs Vincente quarti di finale 2

FINALE (24 April, Nyon)

Vincente seminfinale 1 vs Vincente semifinale 2