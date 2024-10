Weah ricorda il Pallone d’Oro vinto col Milan: «Valore straordinario, è un onore essere nella storia del calcio»

Weah ricorda il Pallone d’Oro vinto col Milan nel 1995:

«Valore straordinario». Le parole durante la cerimonia di premiazione a Parigi

Weah durante la cerimonia del Pallone d’Oro a Parigi ha ricordato il premio vinto nel 1995 quando vestiva la maglia del Milan. Queste le sue parole riportate da Sky Sport.

LE PAROLE – «Sono grato per averlo conquistato. Devo ringraziare tutti i miei allenatori in carriera, che mi hanno reso ciò che sono diventato. Vincerlo arrivando dalla mia Liberia non era immaginabile, ha avuto un valore straordinario. Ed è un onore essere ricordato nella storia del Pallone d’Oro. Il calcio era ed è la mia vita, mi rende felice. Oggi mi piace un attaccante come Kane, forte e intelligente nel supportare la squadra. Ero innamorato della Juve per via di Platini, non ci ho giocato ma lo fa mio figlio».