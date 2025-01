Weah a DAZN: «Avevo visto la doppietta di mio padre a Torino. Sono onorato di aver giocato contro il Milan»

Condividi via email

Timothy Weah al termine di Juventus–Milan, sfida della ventunesima giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN.

EMOZIONI DELLA VITTORIA – «Stasera è incredibile. Vittoria meritata, lavoriamo bene con questa squadra, anche in allenamento. Sono felice anche per Mbangula».

MBANGULA – «Samu fa tanto lavoro in partita e in allenamento, se lo merita. Sono veramente felice per lui».

DOPPIETTA DEL PADRE ALLA JUVE – «Si l’avevo vista. Sono onorato di aver giocato contro il Milan e sono felice di avere segnato. E’ una grande cosa, ora dobbiamo continuare e anche io».

PIU’ PERSONALITA’ – «Quando entri dalla panchina devi fare la differenza, sono felice e devo continuare così».