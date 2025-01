Condividi via email

Walker Milan, Zola non ha dubbi: «Per lui parlano i trofei, non dimentichiamoci di questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha messo nel mirino Kyle Walker del Manchester City. Di seguito il commento di Gianfranco Zola su La Gazzetta dello Sport e il grande elogio.

WALKER MILAN– «Leader? Assolutamente. Per lui parlano i trofei che ha conquistato con il City avendo sempre un ruolo di primo piano nella squadra e nello spogliatoio. Non dimentichiamoci che è anche titolare in nazionale. È uno che spinge tanto: la fascia la percorre parecchie volte e piazza buoni cross o arriva alla conclusione».