Walker, leader anche in Inghilterra: le parole del terzino del Milan

Walker in campo novanta minuti durante Inghilterra-Albania, queste le parole del terzino del Milan sui propri profili social

Kyle Walker è rimasto in campo per 90 minuti in Inghilterra-Albania match andato in scena ieri sera e valido per le qualificazioni ai Mondiali. Il calciatore del Milan sui propri profili social si è espresso così:

LE PAROLE – «L’inizio perfetto per la nostra campagna di qualificazione. 3 punti e un foglio pulito. Una grande esibizione stasera. Grazie a tutti per il vostro supporto»