Aster Vranckx è tra i giocatori che si dovranno guadagnare la permanenza al Milan. Il punto della situazione

La permanenza di Aster Vranckx al Milan si deciderà in questi ultimi sei mesi della stagione. Il belga è arrivato in rossonero in prestito con diritto di riscatto e, seppur le sue qualità sono state subito messe in mostra, il minutaggio fin qui è stato davvero poco.

Come riporta il Corriere dello Sport, nelle ultime settimane prima del Mondiale Stefano Pioli aveva dichiarato che il classe ’02 lo stava convincendo sempre di più in allenamento. Con le diverse gare ravvicinate, è probabile che le occasioni in campo per il classe ’02 aumenteranno. Se il suo rendimento dovesse essere buono, Maldini comincerà a lavorare con il Wolfsburg per il riscatto. Al momento il prezzo fissato la scorsa estate è di 12 milioni di euro.