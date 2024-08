Milan Torino: Vanoli recupera un BIG per il match di San Siro? ANNUNCIO, può tornare per la prima di Serie A contro i rossoneri

Nikola Vlasic, fresco del numero 10 sulle spalle, ha presentato oggi la nuova maglia del Torino per la stagione 2024-2025. L’occasione è stata propizia per un breve scambio con i giornalisti presenti, durante il quale il talento croato ha parlato del suo rientro in campo, auspicando un ritorno contro il Milan, alla prima di campionato.

RIENTRO – «Sto bene. Sto lavorando proprio per tornare il prima possibile. Mi serve qualche giorno, ma non posso dire ancora quando tornerò. Domenica (con il Cosenza in Coppa Italia, ndr) non ci sarò, per San Siro (col Milan in campionato, ndr)».