Vlahovic salta Milan Juve dopo l’infortunio con la Serbia: la decisione sul bomber verso il big match di San Siro di sabato

Vlahovic non sarà presente a San Siro per il big match tra Milan e Juve di sabato. Gli esami medici a cui si è sottoposto dopo l’infortunio rimediato ieri sera in Serbia Danimarca hanno escluso lesioni muscolari.

Ma secondo Sky Sport il bomber serbo della Juve non verrà rischiato contro i rossoneri e salterà la sfida. Resta da capire se potrà rientrare mercoledì prossimo in Champions League contro l’Aston Villa.